انخفاض درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا على بعض المناطق خاصة شرقا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار أحيانا على بعض المناطق المكشوفة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/س أحيانا وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب.

ويحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 17:34 والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط قد يضطرب مساء ويحدث المد الأول عند الساعة 09:37 والمد الثاني عند الساعة 20:22 والجزر الاول عند الساعة 15:19 والجزر الثاني عند الساعة 03:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 75 25

دبي 39 32 65 20

الشارقة 39 29 70 20

عجمان 37 31 70 30

أم القيوين 38 28 75 15

رأس الخيمة 38 30 70 25

الفجيرة 35 31 80 55

العين 44 30 50 15

ليوا 43 28 80 25

الرويس 40 29 80 40

السلع 40 29 75 35

دلما 39 32 85 35

طنب الكبرى 38 30 85 55

طنب الصغرى 38 30 85 55

أبو موسى 38 30 85 55