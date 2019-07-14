ترقية 3 شرطيين ضبطوا مخدرات "مُشربة" في عملات

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بترقية 3 من أفراد مركز شرطة القصيص لحسن تصرفهم ويقظتهم في كشف قضيتي مواد مخدرة، تتمثل الأولى في " تشريب" المخدر في عملات ورقية، والثانية عبر وضع مواد مخدرة في علبة عدسات لاصقة.

وجاء أمر الترقية خلال تفقد سعادة القائد العام لمركز شرطة القصيص بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص، ونائبه العميد عبد الحليم الهاشمي، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء المري على يقظة الأفراد الثلاثة وفطنتهم، وهم العريف أول أحمد عيسى، والعريف أول صالح علوي، والشرطي مروان المعمري، مشيداً بقيامهم بواجبهم المهني على أكمل وجه، بما يعكس المهنية العالية لرجال الشرطة الحريصين كل الحرص على توفير الأمن والأمان على أرض الإمارة.

وقدم اللواء المري شهادة شكر وتقدير لأفراد الشرطة الثلاثة، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحقيق الرسالة الشرطية السامية في تعزيز الأمن، وضبط مرتكبي الجرائم في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة.

وحول تفاصيل القضيتين، أكد العميد العديدي أن العريف صالح علوي، والشرطي مروان المعمري تمكنا من كشف محاولة صديق أحد الموقوفين إدخال عملات ورقية له من فئة الــ 100 درهم إلى التوقيف، وذلك عبر تشريبها بمادة مخدرة من الكريستال، وذلك بعد اشتباه رئيس قسم التوقيف بالموقوف الذي أصر على إدخال العملة، والذي بدوره نبه على مسؤول الفئة ومساعده بشدة التدقيق والتفتيش عليهم وقت إدخال المال من خارج التوقيف فوضعاه تحت أنظارهما.

وأضاف أن صديق الموقوف أحضر المبالغ المالية ليسلمها له، فأقدم العريف ومساعده على التدقيق عليها، وتبين لهما أن هناك أمرا مريبا بشأنها، ثم فحصاها جيداً ليتبين أنها مُشربة بالمادة المخدرة، مبيناً أن صديق الموقوف ألقي القبض عليه فوراً، وأودع السجن إلى جانب زميله.

أما تفاصيل القضية الثانية، فأكد العميد العديدي أن إحدى الموقوفات الجدد في مركز شرطة القصيص، أودعت في الأمانات مجموعة من المقتنيات، فأقدم العريف أول أحمد عيسى على تفتيشها بحذر وحرفية، واشتبه في علبة العدسات اللاصقة لثقل وزنها، الأمر الذي دفعه للتدقيق عليها ليتضح أنها تحتوي على مواد مخدرة.