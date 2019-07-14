رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الفرنسي باليوم الوطني

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إدوارد فيليب رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية.