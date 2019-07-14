قائد عام شرطة رأس الخيمة يدشن زورقين جديدين للإنقاذ البحري

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة اهتمام وزارة الداخلية في تسخير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للجمهور والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم .

وأضاف: خلال تدشينه زورقين جديدين لفرع الإنقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة أن هذين الزورقين سيمثلان بداية جديدة لمجال الإنقاذ البحري في الإمارة في ظل المميزات والتجهيزات الحديثة المزودين بها والتي تتواكب مع احتياجات الفرع وطبيعة عمله في تأمين الشواطئ ومرتاديها وتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ في الحوادث البحرية المختلفة .

وأشار إلى أن الزورقين الجديدين الذين يبلغ طول كل منهما 38 قدما وعرضهما 10 أقدام تم تجهيزهما في ورشة خاصة بمحركين من فئة الستة سلندرات قوة كل واحد منهما 300 حصان وبسعة” cc4200 “ فيما تصل لسرعة القصوى إلى 85 كيلومترا في الساعة مما يشكل قفزة نوعية مقارنة بمحركات الزوارق القريبة التي كانت سرعتها لا تتجاوز 35 كيلومترا في الساعة .

وأضاف: تجهيزات الزورقين تتضمن جهاز اتصال لاسلكي وراديو قنوات دولية ونظام ملاحة إضافة إلى البوصلة وطفايات الحريق والرادار والسارينة والرافعة إلى جانب تزويده بمعدات الإنقاذ التي تشمل سترات وأطواق النجاة ومعدات الإسعافات الأولية وأكسجين الطوارئ في الوقت الذي تم إنشاء باب جانبي متحرك للزورقين لتسهيل عمليات الإنقاذ عند وقوع الحوادث البحرية مع إنشاء مظلة معدنية لهما بديلا للكبائن المغلقة مما ساهم في تخفيف وزن الزورقين بشكل يسرع من زمن الاستجابة في الوصول لمواقع الحوادث والتعامل معها .

وأضاف بن علوان أنه تتوفر عربات جر للزورقين الجديدين البديلين للزوارق القديمة التي تمت إحالتها للتقاعد ، مشيدا بالجهود التي يقوم بها منتسبي الإنقاذ البحري في شرطة رأس الخيمة في مد يد العون والمساعدة لمحتاجيها في حالات الطوارئ وتأمين أمن وسلامة مرتادي الشواطئ.