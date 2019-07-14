حمدان بن زايد يطلع على الترتيبات لتنفيذ مشاريع تنموية في جزر القمر

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حاليا في جزر القمر لمتابعة المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واطلع سموه خلال الاتصال بعبيد رحمت البلوشي رئيس وفد الهيئة على أحوال أعضاء الوفد، ووقف سموه على الاستعدادات الجارية لتنفيذ المشاريع التنموية التي وجهت بها القيادة الرشيدة في جزر القمر بقيمة 10 ملايين دولار. وتتضمن تلك المشاريع إنشاء 40 وحدة سكنية وبناء وتأهيل 5 مدارس وبناء مركز للأمومة ووحدة لعلاج أمراض الكلى .

وأكد سموه أن هذه المشاريع تأتي استمرارا للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في جزر القمر انطلاقا من التزامها الصادق تجاه الأشقاء والأصدقاء .