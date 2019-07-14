«الأعلى للأمومة والطفولة» يدشّن المعسكر الصيفي الأول

المصدر: أبوظبي ـ وام

دشن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أمس في أبوظبي المعسكر الصيفي الأول لأعضاء المجلس الاستشاري للأطفال والذي يستمر حتى 19 يوليو الحالي.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وجهت بإطلاق هذا المعسكر بهدف تدريب أعضاء المجلس على عدد من الفنون والمهام وترتيبات الاجتماعات واستقبال الضيوف وزيارة عدد من المؤسسات والمواقع التراثية في الدولة.

وذكرت أن تجربة البرامج الصيفية التي يطلقها المجلس تعطي نتائج طيبة كان آخرها البرنامج الصيفي الناجح في رأس الخيمة الأسبوع الماضي واستمر أربعة أيام وشهد إقبالاً مكثفاً من الأطفال حيث تدربوا خلاله على الفنون التراثية لوطنهم بهدف الاهتمام بها والتمسك بعادات آبائهم وأجدادهم.

وقد تم في اليوم الأول من المعسكر الصيفي ترتيب وصول أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال إلى مكان المعسكر في فندق الخالدية بالاس وتم تقسيمهم إلى لجان وتدريبهم على كيفية استقبال الضيوف وكيفية المشاركة في المعسكرات الصيفية والمهرجانات وتنظيم اللقاءات والاجتماعات، فيما كان تجاوب أعضاء المجلس كبيراً حيث أبدوا ارتياحهم لهذا التدريب العملي.

وسيواصل أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال تنفيذ برنامج المعسكر الصيفي الأول اليوم، حيث يشمل تدريبات على البروتوكول وكذلك زيارة عدد من المؤسسات المجتمعية والمواقع التراثية والاستماع إلى محاضرات، كما سيتم خلال البرنامج عقد الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري للأطفال. وعبر أعضاء المجلس عن اعتزازهم وتقديرهم الكبير لسمو «أم الإمارات» على ما تقدمه من دعم ومساندة لهم .