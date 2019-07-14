ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعيين أمين عام مساعد للشؤون التنفيذية

المصدر: عجمان - وام

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قراراً بتعيين مروان عبيد المهيري أميناً عاماً مساعداً للشؤون التنفيذية. ونص القرار على أن ينقل مروان عبيد المهيري الشاغل لوظيفة مدير إدارة المشاريع والاستثمارات بدرجة مدير تنفيذي بدائرة البلدية والتخطيط بذات التخصصات المالية والدرجة التي يشغلها حالياً إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان بمسمى الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية، وذلك وفقاً لأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في حكومة عجمان وتكون تبعيته بشكل مباشر للأمين العام للمجلس التنفيذي.