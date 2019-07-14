النجاح في صعود جواز السفر للقمة يعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية

أكد أرماند آرتون، رئيس شركة آرتون كابيتال، ومؤسس مؤشر الجوازات العالمي «باسبورت إندكس»، أن نجاح الإمارات في الصعود بجواز السفر إلى القمة على مستوى العالم يعكس قوة الدبلوماسية الإيجابية التي تنتهجها دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء مؤشر «باسبورت إندكس» الذي يقيس قوة جوازات السفر كدراسة حالة، أصبح صعود الجواز الإماراتي من أكثر الأمثلة إثارة للاهتمام.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أدّت دوراً في تشجيع الدول الأخرى على تطوير وتعزيز جوازات سفرهم، وتعزيز حضورهم العالمي في عالم اليوم، إذ تتجاوز قوة جوازات السفر الهوية، وبدلاً من ذلك أصبحت واحدة من أهم الأدوات للتأثير في الفرص العالمية والتنقل ونوعية الحياة.

توجيهات

وأوضح أرماند آرتون أن الإنجاز الكبير للجواز الإماراتي يعكس مدى نجاح الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات بدبلوماسيتها الإيجابية أسهمت بقدر كبير في تعزيز قوة جوازات السفر، إذ احتل الجواز الإماراتي المرتبة الأولى ودخول 173 دولة حول العالم، بفضل الجهود الدبلوماسية واتفاقيات تبادل وتيسير التأشيرات التي تم توقيعها مع مجموعة كبيرة من دول العالم، مما مكّن مواطني الإمارات من زيارة 87%، تقريباً من دول العالم بدون تأشيرة أو مع تأشيرة عند الوصول.

وأوضح أنه بالتوازي مع مبادرة قوة الجوازات، تقدم رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعماً إضافياً لتعزيز الوجود العالمي على الساحة الدولية، بهدف جعل الإمارات من أفضل البلدان في العالم، مستندةً إلى مجموعة من الركائز الأساسية الخاصة بتطوير البيئة والبنية التحتية المستدامة، والاقتصاد التنافسي، والمجتمع المترابط والحفاظ على الهوية، والمجتمع الآمن والقضاء العادل ونظام التعليم من الدرجة الأولى، وكذلك الرعاية الصحية من الطراز العالمي.

التزام

وأضاف: «أن الرؤية والالتزام المذهلين في دولة الإمارات أوجدا دولة حديثة ومستدامة بفضل التكنولوجيا المتقدمة والمباني الفاخرة التي لا تزال تحطم العديد من الأرقام القياسية العالمية، وهذا ليس السجل الوحيد الذي يتبعونه، وباعتبارها واحدة من أكثر الدول صعوداً وثباتاً لزيادة رصيدها في التنقل على مستوى العالم، فقد كانت الإمارات تتقدم في تصنيف مؤشر الجوازات أسرع من أي بلد آخر».

وقال أرماند آرتون: «إن المؤشر هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالمياً للحكومات، حيث نقارن بشكل مستمر جوازات سفر 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة، ونعمل على جمع البيانات بشكل مباشر ومستمر، منها من خلال المعلومات المتوافرة علناً، والمصادر الحكومية والهيئات الدولية.