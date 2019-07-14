اتفاقية لمنح صلاحية استخدام خدمة الاستعلام الالكتروني في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت محاكم دبي اتفاقية تعاون مع «مجموعة اتصالات»، تنص على التعاون بين الطرفين، حول منح صلاحية استخدام خدمة الاستعلام الالكتروني، انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعياً لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وتدعيمها للجهود المشتركة بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، ولتوسيع مجالات التعاون المشترك والمصلحة المشتركة الهادفة لخدمة الوطن، وسعياً لتحقيق دقة البيانات المقدمة من المتعاملين وحفاظاً على حقوقهم.

وقع الاتفاقية عبد الرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي، والمستشار خالد عبد الرحمن الطنيجي، نائب الرئيس للشؤون القانونية لشركة «مجموعة اتصالات».