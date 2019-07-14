شرطة القصيص أفضل مركز شامل على مستوى الدولة

المصدر: دبي - البيان

قام اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتفقد مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على إنجازات المركز التي تمثلت في تمثيل وزارة الداخلية كأفضل مركز شرطة شامل على مستوى الدولة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وحصول المركز على تصنيف خمسة نجوم كأفضل مركز خدمة «TISSE»، وأفضل مدير مركز على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، والمركز الأول في جائزة القائد العام للبيئة والصحة والسلامة المهنية، والمركز الأول في خفض معدلات الجريمة عن فئة الجريمة المقلقة، والمركز الأول في خفض معدلات الجريمة عن فئة الجرائم المعلومة من المجهولة، والمركز الأول في فئة تحسين الأداء، والمركز الأول في حصر المهارات والمعارف، وأفضل مركز في مجال تطبيق الاقتراحات، والتي بلغت 373 اقتراحاً في العام 2018 تم تنفيذ 52 منها، فيما بلغ عدد الاقتراحات عام 2017، 211 تم تنفيذ 30 منها، وأفضل مركز في تحقيق مؤشر الرضا الوظيفي.

وكان في استقبال اللواء المري اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد يوسف العديدي، مدير المركز، ونائبه العميد عبد الحليم الهاشمي، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والرائد الدكتور عبد الرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

مؤشرات استراتيجية

واطلع اللواء المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 77.30% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 75%، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 7.3 دقائق، فيما كان المستهدف 15 دقيقة، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 11 دقيقة و55 ثانية، فيما كان المستهدف 30 دقيقة و9 ثوان، كما بلغ معدل وفيات حوادث السير 0.3% لكل 100 ألف من السكان.

كما اطلع اللواء المري على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة القصيص في مناطق الاختصاص مثل برنامج «المجهر الأمني» وبرنامج «ضبط» و«ملفات معلومة» و«التغطية الأمنية» والتي أدت الى خفض البلاغات المقلقة بنسبة 5%، وانخفاض في معدل البلاغات الجنائية بنسبة 25%، وانخفاض في معدل التقارير الجنائية بنسبة 31% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017.

وأشاد اللواء المري بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، حيث قامت الشعبة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 146 مليون درهم بشكل ودي في العام 2018، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 144 مليوناً في العام 2017.

إسعاد المتعاملين

واطلع اللواء المري على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، حيث قام المركز بإجراء 94258 معاملة في العام 2018 منها 28537 معاملة حضورية و65721 معاملة ذكية، ما أدى إلى ارتفاع بنسبة المعاملات الذكية إلى 89.5% وانخفاض نسبة المعاملات الحضورية بنسبة 66%، بينما قام المركز بإجراء 119526 معاملة في العام 2017 منها 84846 حضورية و34680 ذكية.

كما ارتفعت نسبة المتسوق السري إلى 94.5% في العام 2018 وكان المستهدف 92%، مقابل 91.5% في العام 2017 وكان المستهدف 86%.

تكريم

وفي ختام جولته التفقدية قام اللواء المري بتكريم عدد من المتقاعدين في مركز شرطة القصيص تقديراً لعطائهم المثمر وتميزهم وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي.

انخفاض

ثمّن اللواء المري جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، مما أدى إلى خفض البلاغات المرورية بنسبة 9% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث سجل المركز 431 بلاغا مروريا في العام الماضي مقابل 473 بلاغا مروريا في العام 2017، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 33.3% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، كما انخفضت التقارير المرورية والمخالفات بنسبة 31% في العام الماضي مقارنة بالعام 2017.