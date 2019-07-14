القضاء على 484 ألف سوسة نخيل خلال النصف الأول من 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تقدماً كبيراً في السيطرة على آفات النخيل من خلال تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات، ونجحت عمليات المكافحة المكثفة لسوسة النخيل الحمراء باستخدام المصائد الفرمونية في القضاء على حوالي 484 ألف سوسة، خلال النصف الأول من العام الجاري نصفها تقريباً من مزارع العين التي بلغت حصيلة اصطياد سوسة النخيل فيها حوالي 284.1 ألف سوسة النخيل مقابل 156.3 ألف سوسة في مزارع الظفرة و43.7 ألف سوسة في مزارع أبوظبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد سوسة النخيل التي تم القضاء عليها منذ بداية برنامج مكافحة آفات النخيل عام 2013 إلى 7.99 ملايين سوسة، في حين تم القضاء على 297.1 ألف حفار ساق نخيل وحفار عذوق النخيل خلال النصف الأول من عام 2019 بإجمالي 1.3 مليون حشرة منذ مايو 2018 باستخدام المصائد الضوئية الجافة.

وأصبحت عملية مسح آفات النخيل التي تطبق من خلال المراكز الارشادية التابعة للهيئة ممارسة دورية على مدار العام لمراقبة ومكافحة الآفات التي تصيب أشجار النخيل على مستوى إمارة أبوظبي ووفقاً لنتائج المسح الذي تم خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، فقد تم قلع وفرم حوالي 50 ألف شجرة من أشجار النخيل الميتة والمصابة إصابات بالغة في حوالي 1590 مزرعة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك للتخلص من أشجار النخيل المتضررة والقضاء على الآفات التي تصيبها .

كما تطبق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برنامج مسح آخر لمكافحة الإصابات بحشرة الحميرة وآفة حلم الغبار في مزارع أبوظبي، حيث تم مسح جميع مزارع الإمارة والسيطرة على هذه الآفات من خلال فرق المكافحة في المراكز الإرشادية، وتمت معالجة 1.48 مليون نخلة مصابة بالحميرة و 2.1 مليون نخلة مصابة بحلم الغبار بالإضافة إلى 240 ألف نخلة تعاني من الإصابة بالآفتين معاً.

أما فيما يخص مكافحة الإصابات بسوسة النخيل الحمراء والحفارات فقد تمت معالجة 77 ألف نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء بتقنية الحقن و550 ألف نخلة مصابة بالحفارات.