الإمارات وإسبانيا تبحثان التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

المصدر: مدريد - وام

بحث معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا وسبل تطويرها واستكشاف فرص استثمار الشركات الإسبانية في الإمارات، لا سيما في قطاع البنية التحتية الذي يشكل عنصرا أساسيا في تطور وتكثيف هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الإسبانية مدريد خوسيه لويس أبالوس ميكو وزير التنمية وتشيانا مارغاريدا مينديث وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، وذلك بحضور ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الاسبانية والوفد المرافق لمعاليه.

علاقات

وأكد معاليه أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط دولة الإمارات والمملكة الإسبانية في المجالات كافة، مثنياً على متانة أواصر الصداقة والتعاون والعلاقات التاريخية المتميزة التي لطالما ربطت دولة الإمارات وإسبانيا منذ تدشين علاقاتهما الدبلوماسية عام 1972.

كما أشاد المسؤولون الإسبان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين، معربين عن ترحيبهم الشديد بالرغبة في تعزيز هذه العلاقات وتبادل الخبرات في قطاع الاقتصاد والاستثمارات، مشيدين في الوقت نفسه بنجاح التجربة الإماراتية في مجال تطوير البنية التحتية والإعمار والتهيئة الحضرية.

وتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم ما بين وزارة الأشغال العامة والنقل بمملكة إسبانيا ووزارة تطوير البنية التحتية في مجالي البنية التحتية والنقل.

روابط

كان الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي قد ألقى خلال زيارته محاضرة في المنتدى الاقتصادي الجديد، بحضور ممثلي الشركات الإسبانية الفاعلة في قطاع البنية التحتية والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي لها علاقة بهذا المجال، إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسيين المعتمدة لدى المملكة الإسبانية وعدد كبير من الصحافيين الإسبان.

وأشار النعيمي في محاضرته إلى عدة جوانب أهمها العلاقات الثنائية القوية التي تربط دولة الإمارات والمملكة الإسبانية، مؤكدا أن العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في تقدم مستمر نظرا للروابط التاريخية التي تجمع البلدين، فضلاً عن العلاقات المتميزة في الجانب الاقتصادي والاستثماري.

تجربة

واستعرض التجربة الإماراتية في قطاع البينة التحتية وبالقطاعات الاستثمارية الحيوية ذات الاهتمام المشترك وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة للشركات الإسبانية في هذه القطاعات وتوفير الدولة ضمانات مخاطر الاستثمار.

على صعيد متصل وبهدف بحث فرص استثمار الشركات الإسبانية في مجال البنية التحتية، التقى معالي عبد الله بلحيف النعيمي، مع رئيس غرفة تجارة إسبانيا، خوسيه لويس بونيت، ورئيس جمعية الشركات والمقاولات في قطاع البناء والبنية التحتية خوليان نوييث، ورئيس اتحاد أرباب العمل الإسبان أنطونيو غاراميندي، والمديرة التنفيذية للمعهد الوطني للتجارة الخارجية ماريا بينيا ماتيوس.

تخطيط

تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات التخطيط الشامل والمستدام للأراضي وبرامج التطوير العمراني لمشاريع البنية التحتية وسياسات إعادة الإحياء العمراني وإعادة تأهيل المساكن والتشارك في تطوير التشريعات الفنية والهندسية وتخطيط وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وإنشائها ورقابتها وتجهيز وإدارة تشغيل مرور السكك الحديدية، وصيانة القطارات، وتصميم ورش العمل، وتدريب أفراد السكك الحديدية، وأنظمة إدارة مرور السكك الحديدية ودعم وانتشار وتشغيل وتكامل عمليات أنظمة إدارة مرور لسكك الحديدية الأوروبية على امتداد جوانبها ومشاريع السكك الحديدية المحلية وتخطيط البنية التحتية للطرق والطرق السريعة، وإنشائها وصيانتها وتشغيلها وتصميم وإنشاء البنية التحتية للموانئ.