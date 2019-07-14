«بريطانية دبي» تطرح بكالوريوس ودكتوراه القانون

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

كشف البروفيسور الدكتور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية بدبي لـ«البيان»، عن عزم الجامعة طرح برنامج القانون في البكالوريوس لاسيما القانون التجاري باللغتين العربية والانجليزية وهو يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث سيعرف الطالب على التعامل مع القانون الإماراتي والدولي بحيث يمكن لخريجي البرنامج أن يترافعوا أمام محاكم دبي ومحاكم الدولة بشكل عام وأمام مركز دبي المالي العالمي والمراكز الدولية أيضاً، مشيراً إلى أن البرنامج تم تصميمه وطرحه على طاولة الوزارة التي ستقوم بتقييمه خلال الشهور القليلة القادمة، تمهيداً لاعتماده.

وأضاف كذلك أن الجامعة ستقوم بطرح برنامج للدكتوراه في القانون باللغة الانجليزية وهو فريد من نوعه إذ إن كافة برامج القانون بالدولة مطروحة باللغة العربية.

وأفاد بأن الجامعة ستطرح برامج الدكتوراه العملية وليس الفلسفية والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم طرحها خلال العام الأكاديمي القادم.

ومن جهة أخرى أكد البروفيسور الشامسي أن الجامعة تتخذ حالياً خطوات جادة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لحرمها الجامعي الجديد والانتقال إليه خلال السنوات القليلة القادمة، بعد أن حصلت على قطعة أرض في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من وضع التصورات المبدئية والمراحل المبدئية لتصميم المبنى.