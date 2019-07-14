«كهرباء دبي» تحصل على شهادة المعيار البريطاني في الحوكمة الفعالة

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500) كأول مؤسسة في منطقة الخليج العربي تحصل عليها في 2019، وذلك للعام الثالث على التوالي. وحصلت الهيئة على هذه الشهادة بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير لضمان توافق عمليات الهيئة مع أعلى معايير الحوكمة الفعالة.

ولدى تسلمه شهادة المعيار البريطاني، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم الهيئة بتبني وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي يؤكد ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي.

ويؤكد حصول الهيئة على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500) للعام الثالث على التوالي، نجاحنا في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الفعالة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطة وعمليات الهيئة بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها. وتسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 بأن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة، وشفافة وموثوقة، ومستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها».

وقال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تعد الهيئة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة، وقد أطلقت الهيئة برنامج سفراء الحوكمة والمطابقة الذي يعتمد على أفضل الكفاءات في إدارة الحوكمة والمطابقة».

نموذج

أكد سعيد الطاير أن نموذج الحوكمة الذي تعتمده الهيئة بات مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن نموذج الحوكمة في الهيئة يواكب التغييرات العالمية المتسارعة بالاستناد إلى أربع ركائز أساسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة.