20 % زيادة في أرباح «تعاونية الاتحاد» في النصف الأول من العام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 20% للنصف الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وبزيادة مقدارها 46.9 مليون درهم إماراتي، حيث ارتفعت من 237.7 مليون درهم لعام 2018 إلى 284.6 مليون درهم لعام 2019.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد «إن الزيادة في الأرباح تحققت بالتوازي مع جهود تعاونية الاتحاد لخفض أسعار منتجاتها، حيث بلغت قيمة التخفيض نحو 268.5 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019 أي ما يعادل 18.63% تخفيض أكثر بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وذلك من خلال خفض أسعار المنتجات إضافة إلى العروض الترويجية».

مشيراً إلى أن «هذه الإنجازات تمت بفضل الجهود الحثيثة لمجلس إدارة تعاونية الاتحاد، إلى جانب العمل الدؤوب الذي تبذله الإدارة التنفيذية للتعاونية بكافة قطاعاتها وإداراتها وموظفيها، والتي تهدف إلى الوصول للرقم واحد في شتى المجالات بالتخطيط الهادف والتنفيذ المدروس والمثابرة والإصرار حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على المستهلكين من ناحية خفض الأسعار بنسبة 18.63% والمساهمين من ناحية ارتفاع الأرباح بنسبة 20%».

وأوضح الرئيس التنفيذي أن «إجمالي الإيرادات الكلية للتعاونية قد ارتفع بنسبة 1.6% من 1.429 مليار درهم في النصف الأول لعام 2018 إلى 1.452 مليار درهم في عام 2019 بزيادة قدرها 23 مليون درهم».

وأشار إلى أن «ارتفاع الإيرادات تزامن مع خفض في إجمالي التكاليف والمصاريف بنسبة 2% بمبلغ وقدره 23.591 مليون درهم، من 1.191 مليار درهم في 2018 إلى 1.168 مليار درهم في عام 2019»، مشيراً أن هذه الخطوة أتت ثمرة الأفكار الإبداعية مع الحفاظ على كفاءة الأداء.