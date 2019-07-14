تدريب موظفي بلدية مدينة أبوظبي على الإسعافات الأولية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة وبالتعاون مع البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ (ساند) دورة تدريبية ناجحة لموظفي بلدية مدينة أبوظبي بعنوان (الدورة التأسيسية للاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ) و(دورة الإسعافات الأولية) استمرتا خمسة أيام بهدف تأهيل موظفين قادرين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحالات الطوارئ وتعزيز السلامة.

من جانبها أكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي أن مثل هذه الدورات تأتي ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي ورفع جاهزية الاستعداد للاستجابة للطوارئ، مشيرة أن هذه المبادرات تعد جزءاً أساسياً في تحقيق السلامة وتقليل الآثار الناتجة عن الحالات الطارئة والحوادث.