«قضاء أبوظبي» تطلق المحفظة الرقمية لخدماتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، المحفظة الرقمية لخدماتها، لتكون من أوائل الجهات الحكومية على مستوى الدولة التي توفر تلك الخدمة المتطورة، وذلك بهدف إثراء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال إتاحة متابعة الطلبات المقدمة رقمياً، وتحميل مخرجات الخدمة بشكل فوري وآمن عبر تطبيقات المحافظ الرقمية المطور في منصات الأبل والأندرويد.

وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إطلاق المحفظة الرقمية ضمن خطة التحول الرقمي لخدمات الدائرة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على التطوير المستمر للخدمات عبر استخدام أحدث التقنيات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة والحصول على الخدمات القضائية والعدلية عبر منصات متطورة توفر الوقت والجهد وتضمن سرعة الإنجاز.