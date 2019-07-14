«دبي لمستقبل الصحة» يناقش حزمة من المشاريع والابتكارات الذكية

المصدر: دبي - البيان

أكد مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة، وهو واحد من بين 13 مجلساً، ضمن مجالس دبي للمستقبل والتي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق رؤية طموحة تتماشى مع التوجهات العامة للدولة.

تعزيز

واستعرض المجلس خلال الاجتماع حزمة من المبادرات والمشاريع الطموحة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي للوصول إلى رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة، وخلق نموذج صحي مبتكر يلبي الاحتياجات الحالية للسكان، ويستجيب لتحديات المستقبل، ويتبنى أحدث التطبيقات والتقنيات العالمية لخدمة الصحة وتحسين جودة الحياة.

مبادرات

كما استعرض المجلس مبادرات الخدمة الذكية للمكفوفين، والذكاء الاصطناعي في تشخيص اعتلال شبكية العيون لمرض السكري، ومبادرة التواصل والإشراف الذكي على حالات الاضطراب النفسي، وأفضل ممارسات التطبيب عن بُعد، واللوائح والتشريعات والسياسات الحكومية في هذا المجال، وأحدث الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة هدف «طبيب لكل مواطن».

أهداف

وقال معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، رئيس المجلس: إن «مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة» يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه في صناعة المستقبل الصحي للأجيال القادمة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع المبدأ الثامن من مبادئ دبي الذي نلتزم به، وهو (مبدأ نفكر بالأجيال) والذي تفضل سموه بالتوجيه للعمل به.

وأضاف: إن المكانة المتقدمة لدبي على الخارطة العالمية تفرض عليها مواكبة وتبني أحدث النظم والبرامج الصحية، وتضعها في دائرة السباق المستمر مع الزمن، من خلال التوظيف والاستثمار الأمثل للكفاءات البشرية والحلول الذكية، وإيجاد الشراكات المحلية والعالمية للاستفادة من خبراتها المتميزة، ونماذجها الصحية المبتكرة للولوج والاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية المستقبلية .

فرصة

وأكد الدكتور مثنى السرطاوي استشاري جراحة العظام في مستشفى آدم فيتال بدبي، وعضو المجلس على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس دبي لمستقبل الصحة في إتاحة الفرصة للأطباء والمتخصصين لترجمة أفكارهم الطموحة على أرض الواقع.

وأوضح بشار الكيلاني المدير الإقليمي لـشركة آي بي إم الشرق الأوسط، وعضو المجلس، الدور الذي يقوم به مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة في استشراف المستقبل، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا العالمية والذكاء الاصطناعي، وتشكيل قاعدة من البيانات المتكاملة للوقاية من الأمراض.