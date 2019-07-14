اعتماد سفير الدولة في غينيا الاستوائية

المصدر: مالابو - وام

تسلم أوبيانغ انغيما امباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوراق اعتماد أحمد ناصر الخاجة سفير الدولة لدى كوناكري سفيراً غير مقيم لدى جمهورية غينيا الاستوائية.

ورحب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بسفير الدولة الذي نقل له تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه حمّل رئيس غينيا الاستوائية السفير الخاجة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.