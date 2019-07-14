رئيس بولندا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: وارسو - وام

تسلم أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا أوراق اعتماد الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي سفيراً مفوضاً وفوق العادة للدولة لدى جمهورية بولندا وذلك خلال مراسم رسمية بالقصر الرئاسي في العاصمة وارسو.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس البولندي.

ومن جانبه حمل رئيس بولندا السفير العوضي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورحب الرئيس البولندي بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً رغبة بولندا في الاستمرار بتوثيق وتوطيد العلاقات مع دولة الإمارات في كل المجالات.. منوهاً أن السفير سيلقى كل تعاون وترحيب من كل المؤسسات والمسؤولين في بولندا.