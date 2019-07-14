«الطوارئ والأزمات» تطلع على الخطة الوطنية للتغير المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مرتكزات واستراتيجية وأجندة الخطة الوطنية للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال استعراض وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة برئاسة فهد محمد الحمادي مدير إدارة التغير المناخي لمحاور وبنود الخطة الوطنية للتغير المناخي والآثار المباشرة وغير المباشرة للتغير المناخي من خلال تبني حلول مبتكرة ودراسة جاهزية البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص في معرفة تأثير التغير المناخي والاحتباس الحراري على الجوانب الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية وغيرها من جوانب الحياة وفق محورين رئيسيين التخفيف والتكيف.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية وتطوير وسن التشريعات واللوائح ورفع جاهزية وقدرات مؤسسات الدولة للتعامل الناجح مع تأثيرات الاحتباس الحراري. ضمن أهداف التنمية المستدامة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للحد من المخاطر والكوارث تماشيا مع إطار سنداي للحد من المخاطر.

حضر اللقاء سيف محمد أرحمة الشامسي نائب مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين.