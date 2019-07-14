قنصل عام الدولة يشارك في اجتماع البعثات مع حاكم «كوانغ دونغ» الصينية

المصدر: بكين - وام

شارك رحمه بن عبد الرحمن الشامسي قنصل عام الدولة في كوانغ جو في الاجتماع الذي عقدته حكومة مقاطعة كوانغ دونغ لممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في كوانغ جو مع حاكم المقاطعة.

وأكد حاكم مقاطعة كوانغ دونغ خلال الاجتماع أن البعثات الأجنبية أصبحت حلقة وصل بين المقاطعة ومختلف دول العالم، وقد قدمت البعثات إسهامات مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وفي الوقت الحاضر تعمل حكومة المقاطعة على تشجيع تنمية منطقة الخليج الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتسريع عملية الانفتاح والإصلاح في المقاطعة، على أمل أن تلعب البعثات الخارجية دوراً فعّالاً لتعزيز التعاون بشكل مستمر في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والخدمات الاجتماعية بين المقاطعة ومختلف دول العالم.

وعلى هامش الاجتماع شارك قنصل عام الدولة في كوانغ جو في فعاليات المؤتمر الترويجي لمنطقة الخليج الكبرى الذي أوضحت خلاله الحكومة أهداف ومهام وإنجازات مقاطعة كوانغ دونغ في عملية تنمية منطقة الخليج الكبرى، ونبذة عن الفرص المتاحة للدول الأجنبية في المنطقة.