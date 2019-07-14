شرطة دبي تُكرّم موظفيها المُتميّزين بـ «بطاقة تستاهل»

المصدر: دبي - البيان

ابتكرت الإدارة العامة للموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة دبي، بطاقة «تستاهل» لتكريم موظفيها المتميزين الذي تمكنوا من إنهاء أعمالهم بصورة متميزة واستثنائية وفي وقت قياسي، وذلك في إطار حرصها على تشجيع موظفيها على التميز الدائم في العمل.

وأكد العميد الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن «بطاقة تستاهل» واحدة من مبادرات عدة تنفذها الإدارة العامة للموارد البشرية من أجل تشجيع الموظفين على التميز في أداء مهامهم الوظيفية، مبيناً أن الهدف من البطاقة هو إسعاد الموظفين المتميزين بطريقة ابتكارية ونوعية، تنعكس إيجابياً عليهم، وتحفز زملاءهم على السير قدماً على نهج التميز.