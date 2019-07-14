«الهوية والجنسية» تتبنى مبادرات لإسعاد كبار المواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة في إطار الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية، ووجه بتبني مبادرة لإسعاد كبار المواطنين من خلال توفير خدمات الهيئة في مقر إقامة المواطن ومنح معاملاتهم الأولوية في الإنجاز مع إعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم تعبيراً عن العرفان لما قدمه الرعيل الأول من تضحيات في تأسيس الدولة وإعلاء لقيمة التقدير لكبار المواطنين وتأكيداً لأهمية دورهم كأحد مكونات النسيج الاجتماعي للدولة وركيزة من ركائز الأمن الاجتماعي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الثاني لعام 2019 عدداً من المقترحات لتسهيل الإجراءات التي تكفل الانتقال الكلي للخدمات الذكية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتقديم تلك الخدمات بصورة مبتكرة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يدعم توجه الهيئة نحو تحقيق التميز المستدام في إطار من الحوكمة الإجرائية وإدخال التعديلات اللوائحية اللازمة بما يدعم ذلك التوجه.

وفي سياق تحقيق جودة الخدمات استعرض المجلس عدداً من المبادرات المرتبطة بالكادر الوظيفي للهيئة، مؤكداً على أهمية رضا العاملين وتوفير بيئة عمل محفزة لهم باعتبارهم رأس المال الحقيقي للمؤسسة والمحرك الأساسي لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، مؤكداً أهمية توسيع نطاق مشاركتهم بأفكارهم ومبادراتهم واعتبارهم شركاء حقيقيين في تطوير الخدمة وليسوا منفذين فقط لها، لافتاً إلى أهمية التخطيط السليم للكادر البشري واعتماد برامج التدريب والتأهيل بما يتفق ومتطلبات تقديم الخدمة وتطورها.