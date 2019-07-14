اعتماد «طوارئ شرطة أبوظبي» منشأة للتدريب العملي في الإسعاف

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي على اعتماد دائرة الصحة - أبوظبي كأول منشأة للتدريب العملي في مجال الإسعاف ما يسهم في إثراء الجانب التطبيقي لتخصص الإسعاف والرعاية الطارئة في مرحلة ما قبل المستشفى.

وكان العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية استقبل فريق العمل في مديرية الطوارئ والسلامة العامة والمختص بالحصول على الاعتماد.

ويتيح الاعتماد للمديرية تغطية التدريب العملي والتطبيق الميداني للكوادر الفنية من أطباء وممرضين ومسعفين والطلبة في تخصص الإسعاف في مراحل عدة منها الدراسية المختلفة، ومدة الامتياز ومعادلة الخبرة، وفترة التدريب العملي، وتعويض فترة الانقطاع عن العمل للعاملين في مجال الإسعاف.

وأوضحت المديرية أن التدريب الميداني والنظري سيتم بالتنسيق مع إدارة الإسعاف ومعهد الطوارئ والسلامة العامة بما يتطابق مع شروط دائرة الصحة - أبوظبي لحصول المتدرب على العلوم والمعرفة التي تؤهله.