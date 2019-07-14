الخليج الطبية تدرّب طلبة جامعات عالمية مرموقة

المصدر: عجمان - البيان

تواصل جامعة الخليج الطبية في عجمان، استقبال الطلبة القادمين من مجموعة من أرفع المؤسسات التعليمية الدولية، للحصول على تدريبات في مجالات مختلفة، حيث أوضح الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية أن هناك اهتماماً كبيراً في المساقات التعليمية والإكلينيكية التي تقدمها الجامعة، حيث استقبلت أخيراً طلبة من جامعات عالمية مرموقة عدة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة أوساكا اليابانية، وصن يات صن الصينية، بالإضافة إلى جامعات أخرى .

وأشار مدير الجامعة إلى أن تبادل الطلبة بين المؤسسات التعليمية الدولية يعدّ مؤشراً مهماً على جودة التعليم في دولة الإمارات، ولا تنفك الجامعة الترحيب بالطلاب القادمين من شتى أنحاء العالم، والذين يأتون لدراسة التخصصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة.