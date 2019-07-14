تخريج دورتين تخصصيتين بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي بتخريج دورتين تدريبيتين متخصصتين، الأولى حول تقنيات استخدام كلاب الهجوم في إدارة التفتيش الأمني K9 بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية، والثانية حول فحص الأوراق النقدية والتوقيع الإلكتروني بالتعاون مع الشرطة الاتحادية الجنائية.

واستهدفت الدورتين تزويد المشاركين بتقنيات التدريب الحديثة، والتعرف على التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي، وتقنيات تسجيل التوقيعات الإلكترونية وغيرها.

وأكد العقيد سالم أحمد العفريت، مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي بإعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيراً إلى أهمية تطوير القدرات الذاتية والتعلم المستمر للإسهام في تعزيز مسيرة التفوق.