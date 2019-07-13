المؤسسات العقابية تكرم الرابطة الثقافية الفرنسية لتأهيل النزلاء في اللغات

المصدر: دبي - البيان

كرم العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بيرنارد فرانتيدو المدير العام للرابطة الثقافية الفرنسية، وفيوستين بونت مدير إدارة اللغة، وأسامة الشما مدير إدارة الفعاليات الثقافية، وذلك لجهودهم في تأهيل النزلاء في مجال اللغات، حيث التحقوا بدورات في اللغة الفرنسية في المؤسسات العقابية، والتي تأتي ضمن مبادرات الرابطة والمؤسسات العقابية في عام التسامح.

شكر

وشكر العميد الشمالي الرابطة الثقافية الفرنسية على جهودهم في تعليم اللغة الفرنسية لنزلاء المؤسسات العقابية، مشيداً بالشراكة التي تجمع بين الطرفين، ومؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تأهيل وتدريب النزلاء من خلال خطط وبرامج تطويرية ودورات تدعم عملية التأهيل والإصلاح، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأوضح العميد الشمالي أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية تحرص على توفير كافة الإمكانيات للنزيل لاستغلال طاقته، فيتم إلحاقه ببرامج تعليمية وتدريبية في العديد من المجالات، بما يساهم في إكسابه مهارات ومنحه فرصاً أكبر للعمل مستقبلاً بعد انقضاء فترة محكوميته، وتسهيل عملية إعادة انخراطه في المجتمع، ليتمكن من إعالة نفسه وأسرته.