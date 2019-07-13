بحث التعاون بين شرطتي أبوظبي وتايلاند

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت شرطة أبوظبي مع الشرطة التايلاندية أوجه التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا المخدرات ومكافحة الاتجار بالبشر والجرائم الكبرى والجرائم الإلكترونية ومكافحة الشغب، وغيرها من العلوم الأمنية والشرطية.

وزار الوفد برئاسة المقدم راشد الفارسي، مدير إدارة (ق7) بقطاع المهام الخاصة في شرطة أبوظبي، وعدد من الضباط شرطة تايلاند، وأكد الفارسي، أهمية الزيارة في تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، وتفعيل أوجه التعاون المشترك وتوطيدها، والعمل على دعمها في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

ورحبت شرطة تايلاند بالزيارة، مشيدة بما حققته شرطة أبوظبي من تطورات مهمة جعلتها في مصاف أرقى الأجهزة الأمنية عالمياً.