مرور دبي تنظم ورشة حول إعداد تقارير الحوادث

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عقد المعهد المروري في الإدارة العامة للمرور ورشة تدريبية لمشرفي حراس الأمن من مختلف المؤسسات والشركات، وذلك في إطار مساعدتهم على حل المسائل المرورية التي تواجههم في مقر عملهم.

وقال العقيد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة: إن المشاركين في الورشة والبالغ عددهم 91 شخصاً، تدربوا على أهم المهارات التي يحتاجها رجل أمن المرور في الطريق، كمعرفة أنواع الحوادث التي يمكن وقوعها في حرم المؤسسة وكيفية التعامل معها، وطرق تخطيط الحوادث المرورية، وإعداد تقارير الحوادث المرورية البسيطة عبر استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي «برنامج كلنا شرطة»، بالإضافة إلى معرفة أكثر المخالفات المرورية التي تتسبب في عرقلة حركة السير وطرق التعامل معها، والعلامات والإرشادات المرورية ومعانيها، وأنواع التصاريح لأصحاب الهمم.

تعريف

وأوضح العقيد بن سويدان أن المنتسبين تعرفوا إلى عدد من المخالفات المرورية التي قد يرتكبها مرتادو تلك المؤسسات، والطرق الصحيحة في التعامل معها، ومن ذلك عرقلة حركة السير، والوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها، وإيقاف المركبات على الأرصفة، وكذلك عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور، ووقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

مضيفاً أن الدورة تضمنت كذلك شرحاً حول طرق استخدام التطبيق الذكي «كلنا شرطة» في تخطيط الحوادث المرورية البسيطة، وطرق تصوير المركبات المتسببة في الحادث.

وأشار العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن الورشة استفاد منها 91 شخصاً من مختلف المؤسسات والشركات الخاصة، منهم 31 شخصاً من مركز سيتي سنتر ديرة للتسوق و20 شخصاً من مردف سيتي سنتر، و12 شخصاً من فندق حياة ريجنسي، في حين استفاد نحو 10 أشخاص في كل من مركز برجمان للتسوق، ومركز جيمس متربول، و8 أشخاص من مركز أرابيان سنتر للتسوق.