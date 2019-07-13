وفد النيابة العامة في دبي يبحث التعاون مع «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي وفد النيابة العامة في دبي، في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية، وتعزيزها في كافة المجالات، حيث اطلع الوفد الضيف على تجربة دائرة القضاء في تقديم خدمات عدلية وقضائية تهدف للوصول إلى أرقى الممارسات العالمية، والتميز في تحقيق العدالة الناجزة.

من جهتها رحبت النيابة العامة في أبوظبي بالوفد الضيف، كما أكدت أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات السلطة القضائية بدولة الإمارات، وصولاً إلى العدالة الناجزة، مشيرةً إلى أن المكانة التي تحتلها الدولة في سيادة القانون هي واحدة من ثمار هذا التعاون.

واستمع الوفد الضيف خلال الزيارة إلى عروض تقديمية قدمتها النيابة العامة في أبوظبي.