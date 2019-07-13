«كهرباء دبي» تكرّم 18 متعاملاً على اقتراحاتهم المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي 18 متعاملاً تقدموا باقتراحات مبتكرة من خلال بوابة الاقتراحات الموحدة لحكومة دبي.

وأشاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، بالأفكار المبتكرة التي قدمها المتعاملون، مؤكداً أن بوابة الاقتراحات الإلكترونية الموحدة لحكومة دبي تعكس اهتمام حكومة دبي بالتواصل مع الجمهور والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم والعمل على إدراجها ضمن خطط تطوير الخدمات الحكومية وإرساء نموذج عالمي يؤكد مكانة دبي وريادتها في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتميزة.

وأضاف الطاير: «في الهيئة نعتبر ملاحظات المتعاملين أدوات ضرورية وركائز مهمة نستند إليها في عملية التطوير والتحسين المستمر لخدماتنا وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في جميع مجالات عملنا، في إطار جهودنا لتحقيق خطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة وسباقة ومبدعة في تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين والمجتمع، ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومُبتكِرة.

ونحرص على الاستماع إلى أفكار وآراء وملاحظات المعنيين بما في ذلك المتعاملين والشركاء، وأفراد المجتمع بهدف ترجمتها إلى خدمات ومبادرات تتوافق واحتياجاتهم. وقد ساعدت هذه الملاحظات في التوصل إلى مبادرات وخدمات مبتكرة تخطت توقعات المتعاملين وساهمت في تحقيق سعادتهم».

حرص

وقال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الهيئة على الاستفادة من الأفكار المبتكرة التي ترد إليها عبر مختلف المنصات إيماناً من القيادة العليا بأهمية التواصل مع المعنيين في عملية التطوير والتحسين المستمر ورفع مستوى السعادة عن الخدمات الحكومية وضمان تحقيق أفضل النتائج».

وقدمت الهيئة للمتعاملين جوائز قيّمة تضمنت جوائز نقدية وقسائم شرائية وخصومات حصرية من شركاء الهيئة ضمن «متجر ديوا» الذي يوفر عروضاً وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة عبر تطبيقها الذكي. وتضمنت قائمة الشركات التي قدمت جوائز للمتعاملين:

مجموعة «إعمار»، والتي قدمت عروضاً حصرية على كيدزانيا، ودبي أكواريوم، وحلبة دبي للتزلج، وديغ إت (Dig it)، ومتنزه الواقع الافتراضي. كما تم تقديم خصومات حصرية من «كارفور» و«دبي أوتليت مول» و«الاتحاد للتأمين» و«مركز التداوي الطبي» و«عيادة فرساي للأسنان» و«فيتنيس 360» و«غولدن جيم» و«ملت كافيه».

يمكن تقديم الاقتراحات والأفكار الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي عبر بوابة الاقتراحات الإلكترونية الموحدة لحكومة دبي (https:/‏‏/‏‏esuggest.dubai.gov.ae)، وتتولى لجنة مختصة في الهيئة دراسة أفكار وملاحظات المعنيين واتخاذ القرار بالمباشرة في تنفيذها أو تحويلها للجهات المختصة الأخرى، أو للإدارات الداخلية لمزيد من الدراسة.

ابتكار

قال المهندس مروان بن حيدر: «تؤكد الأفكار المبتكرة التي تقدم بها متعاملو الهيئة رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من عملية التطوير في قطاعات عمل الهيئة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار».