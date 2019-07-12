الإمارات تشارك في مباحثات التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأفريقي

المصدر: نيامي - وام

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في القمة الاستثنائية الأفريقية التي عقدت مؤخراً في جمهورية النيجر لبحث الاتفاقية التجارية الحرة بين دول الاتحاد الأفريقي.

وعلى هامش القمة التقت معالي الوزيرة بعدد من رؤساء الدول والوفود والحكومات المشاركة في القمة لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الإمارات والدول المشاركة، إذ التقت معاليها برئيس جمهورية النيجر ورئيس جمهورية تشاد ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وضم الوفد المرافق لمعاليها سلطان الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد علي الشامسي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية النيجر.