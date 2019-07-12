%50 خصماً لحاملي «إسعاد» لتذاكر «ياس ووتروورلد»

المصدر: دبي - البيان

ضمّت لجنة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي الحديقة العملاقة «ياس ووتروورلد أبوظبي» إلى مجموعة خياراتها الترفيهية والسياحية التي تقدمها بطاقة إسعاد لحامليها، موفرة بذلك خصماً بقيمة 50% على تذكرة الدخول.

وأكدت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد: «أن هذا العرض يأتي مع بدء الإجازة الصيفية، ويُسعد بلا شك حاملي بطاقة إسعاد، نظراً للخصم الكبير الذي تمنحه البطاقة على تذاكر الدخول، لتتمكن بذلك الأسر من قضاء إجازة ممتعة دون أعباء مادية».

وأضافت العامري أن لديهم خطة تشمل عدداً من الوجهات الترفيهية ليتم ضمها إلى قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية في اللجنة، وهم مستمرون في استقطاب عروض وخصومات لكل القطاعات التي تشملها بطاقة إسعاد، منوهة إلى الموقع الإلكتروني للبطاقة، الذي يتيح لحامليها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الاطلاع على العروض في القطاعات كافة.