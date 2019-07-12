«وطني الإمارات» تعلن باقة برامج صيفية حافلة بالمحاضرات والورش التفاعلية والتعليمية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت مؤسسة وطني الإمارات، عن إطلاقها باقة من البرامج الصيفية التي تستهدف الشباب والطلبة وعامة الجمهور، في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: إن المؤسسة قسمت باقة البرامج الصيفية إلى 5 باقات، وهي، محاضرات البرامج الوطنية، ورش تفاعلية عن الثقافة الأمنية، ورش عمل عن خصائص القيادة، محاضرات قافلة التسامح، ورش تعليمية للطلبة تحت عنوان «ورشة العلم».

وأشار بالهول إلى أن تنوع البرامج الصيفية المقدمة خلال يوليو وأغسطس، تتماشى مع اختصاصات المؤسسة في مجال تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة والفعاليّات والمعارض والخدمات والبرامج الدينيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، التي تشمل جميع أفراد المجتمع.بالإضافة لتعزيز القيم المجتمعية والسلوكية، من خلال المساهمة في المناهج والأنشطة الخاصة بالتربية والتعليم، وتفعيل الأنشطة والفعاليات والمحاضرات في مجال التعليم والثقافة والفنون، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة.

البرامج الوطنية

تقدم باقة البرامج الوطنية، جلسة حوارية تحت عنوان «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة»، وورش عمل عن الذكاء العاطفي، وقيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، بالإضافة لورش عن قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، من تقديم الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في المؤسسة، بالإضافة لـ 5 ورش تفاعلية، تحت مسمى «ورشة العلم».

ورش الثقافة الأمنية

تتضمن هذه الباقة 4 ورش عمل عن الثقافة الأمنية، تحت عنوان «الأمن القومي» من تقديم محمد خليفة المهيري مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة وطني الإمارات.

خصائص القيادة

وضمن باقة البرامج الصيفية لمؤسسة وطني الإمارات، تنوعت الفعاليات، منها ورش وبرامج تعزز ثقافة القيادة والتميّز، لدعم وتمكين فئة الشباب، ودعم الكفاءات الوطنيّة، وتكوين قاعدة معرفيّة وعلميّة، ومن هذه البرامج 3 ورش عمل شبابية، تحت عنوان «خصائص القيادة من كتاب رؤيتي»، من تقديم محمد عبد القادر البلوشي رئيس قسم المبادرات والبرامج في المؤسسة.

ثقافة التسامح

تعزز الأنشطة الصيفية الخاصة بالمؤسسة، ثقافة التسامح لدى أفراد المجتمع، وذلك من خلال تفعيل برنامج «قافلة التسامح»، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر، من خلال تنفيذ 11 محاضرة عن المواطنة الإيجابية، والمواطنة الصالحة، والسعادة.