شرطة أبوظبي تطلق الموسم الثاني للبرنامج الصيفي «إرث زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي الموسم الثاني للفعالية الصيفية «إرث زايد» ضمن مبادرات عام التسامح 2019 وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين وتستهدف 100 من أبناء منتسبيها.

وأوضح المقدم خالد الظاهري مدير مركز الدعم الاجتماعي –العين أن فعاليات البرنامج تأتي في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتعزيز العمل الإنساني والاهتمام بالنشء من منطلق الحرص على تعزيز قيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، و التعريف ببصماته في تربية الجيل وتحفيزه على الإيجابية والتسامح والعطاء والإنسانية والتعايش السلمي.

وأضاف أن مراكز الدعم الاجتماعي تولي النشء جل الاهتمام والعناية من خلال الخطط والبرامج والفعاليات والمبادرات المختلفة والتي تسهم في غرس القيم الهادفة التي تنعكس إيجابياً على المجتمع.

وذكر أن فعاليات البرنامج الصيفي تتضمن أنشطة اجتماعية وتوعوية تسهم في شغل أوقات فراغهم بما يفيدهم.