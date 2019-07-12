خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي تونس ومنغوليا ورئيس وزراء اليونان

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وللشعب التونسي الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببرقيتين مماثلتين للرئيس التونسي.

أيضا بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى خالتاما باتولغا رئيس جمهورية منغوليا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس خالتاما باتولغا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى أوخنا خوريلسوخ رئيس وزراء منغوليا. إلى ذلك بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس.