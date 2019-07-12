تكريم الجهات الراعية لسوق الإنتاج الزراعي في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

كرم الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، أمس، الجهات والشركات الراعية لسوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني في نسخته الأولى، والذي أقيم مؤخراً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وثمّن الشيخ ماجد الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، لمختلف الأنشطة والفعاليات، وحرص سموه على تعزيز النشاط السياحي في الإمارة، ووجّه الشكر إلى الجهات والشركات الراعية، مؤكداً أن كل من شارك في السوق، يمثل أحد أسباب النجاح.

وأعرب هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة لسوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني، عن شكره للشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا.