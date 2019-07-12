إطلاق مركز ريادة للتدريب والتطوير في «أمريكية الإمارات»

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

أطلقت الجامعة الأمريكية في الإمارات مركز (ريادة) للتدريب والتطوير في حرمها الجامعي وذلك بهدف إطلاع الطلبة، الخريجين ورواد الأعمال على مستجدات ميادين العمل.

حيت تم تأسيس المركز وإنشاؤه على شكل برامج تدريبية متخصصة مزودة بدورات تم تصميمها بطريقة مماثلة لمعظم الدورات القصيرة الأخرى بهدف مساعدة الملتحقين في المركز على كسب المعلومات المتعلقة باحتياجاتهم المهنية، وتسهيل الطريق المهني لهم من خلال تقديم تجارب مهنية في مختلف قطاعات الدولة والالتزام بقيادة التغيير وبناء المستقبل.

وقال الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات: «يعتبر مركز ريادة بمثابة حاضنة للتعلم التي تدعم بناء القدرات والعمل الإنساني كما يهتم المركز في تقديم الإرشادات للمنظمات والمجتمعات العملية وزيادة فاعليتها وإسهامها في حل جميع المشكلات التي تواجهها عبر حزمة من البرامج التدريبية والورش والتي تدرس على أيدي نخبة من المختصين في مجال ريادة الأعمال وباعتماد أحدث التقنيات والأساليب العلمية والعملية.

يتوفر برنامج ريادة في الجامعة على مدار السنة حيث يشمل 14 برنامجاً مختلفاً، كدبلوم برنامج الفروسية، برنامج علم البيانات، برنامج المحاسب القانوني، والمحاسب الإداري، استشراف المستقبل، برنامج إدارة المعرفة، برنامج التسامح وبرنامج السعادة بالإضافة إلى التركيز على التدريب الوظيفي بصورة كبيرة تصل لنسبة 70% وربطه بالجانب النظري. كما يتم منح الخريجين من مركز ريادة شهادة دبلوم معتمدة تبعاً للتخصص المدروس.