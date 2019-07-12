ورشة عمل في «التغيّر المناخي» للاطلاع على منظومة الإنتاج الأنظف

المصدر: دبي - البيان

نظّمت وزارة التغيّر المناخي والبيئة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية، بهدف تحديد آليات بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين في فبراير الماضي، بشأن التعاون الاستراتيجي حول الإنتاج الأنظف والتنمية الصناعية البيئية.

وفي كلمتها الافتتاحية للورشة قالت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنّت ضمن رؤيتها 2021، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، توجه التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، إيماناً منها بأن العمل الصديق للبيئة في كل القطاعات من دوره خلق فرص اقتصادية واجتماعية واعدة، وإيجاد العديد من فرص العمل ومجالات التصنيع الجديدة».

مساهمة

وأضافت: «اعتماد مفهوم الإنتاج الأنظف والتنمية الصناعية البيئية يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، والمساهمة في وفائها بتعهداتها ومساهماتها الوطنية المحددة بموجب توقيعها على اتفاق باريس للمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة وضمن مواكبتها لتوجهات الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعمل على توسيع قاعدة التعاون الدولي مع الجهات والمؤسسات الفاعلة عالمياً بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة، الأمر الذي تعمل عليه حالياً عبر التعاون مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وأوضحت أن الوزارة وضمن استراتيجيتها لتحقيق الاستدامة وتعزيز عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، التي تدمج مبادرات خفض حدة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها في إطار متكامل، لتوفير قاعدة معلوماتية وإجرائية واضحة لكل القطاعات لتحقيق هذا الخفض والتكيف.