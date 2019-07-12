تخريج 62 منتسباً بمعهد تدريب شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العقيد محمد إبراهيم الزعابي مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور المقدم محمد علي الحبسي رئيس قسم تقييم البرامج التدريبية بالإنابة، حفل تخريج 3 دورات تخصصية بمعهد تدريب الشرطة، شملت 62 منتسباً، هي دورة:

«التثقيف المروري، ودورة الأمن الإلكتروني في المنظمات، ودورة مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين، حيث تأتي هذه الدورات انطلاقاً من منهجية تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية، مما يضمن وجود كوادر شرطية مؤهلة ومدربة قادرة على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه».

وأشاد مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بأهمية دور الدورات التدريبية والتأهيلية في تسليط دائرة الضوء نحو تنمية معارف وقدرات ومهارات المنتسبين المشاركين، باستخدام الأساليب التدريبية الحديثة والفعالة التي تمكن منتسبي الشرطة من سرعة إنجاز الأعمال، وتقديم أفضل المهام الشرطية المتميزة في ميادين عملهم، فضلاً عن دورها في تعزيز ثقافة ومفهوم الجودة والتميز، وتأهيل المنتسبين وفق منهجية شرطية علمية واستراتيجيات فعّالة من أجل التحسين الدائم للمهام الشرطية بكل تفاعلاتها.

وأكد العقيد محمد الزعابي، بأن عقد مثل تلك الدورات يأتي في إطار سعي وزارة الداخلية لنشر إستراتيجيتها الرامية إلى صقل وتطوير مهارات منتسبيها من خلال تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على العمل بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه، داعياً جميع الخريجين إلى تطبيق مكتسبات الدورات في تطوير مهاراتهم وتنمية حسهم المهني بما يخدم العمل الشرطي.