ضاحي خلفان يتسلّم كتاباً حول «مسيرة زايد.. بناء الإنسان وتأسيس البنيان»

المصدر: دبي - البيان

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من المقدم الشيخ الدكتور ماجد عبد الله راشد المعلا، من الإدارة العامة للعمليات، كتاباً بعنوان: «مسيرة زايد.. بناء الإنسان وتأسيس البنيان»، والذي شارك في تأليفه مع نخبة من الأكاديميين والمفكرين.

حيث ناقش في الفصل الـ 8 منه، الذي كان بعنوان: «زايد والأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، دور المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس أركان الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرز التهديدات التي تواجه الأمن القومي لدولة الإمارات في القرن الـ 21. وأشاد معاليه بالباحث وكتابه، متوجهاً إليه بالشكر على هذا المؤلَّف المتميز، ومتمنياً له التوفيق.