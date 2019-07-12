التفتيش على «الكراجات» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفذ فرع المباحث والتعقيب بقسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات، بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة تفتيشية، استهدفت أصحاب ورش الكراجات.

وجاءت تحت شعار «صيفنا آمن»، بهدف التأكد من التزامها بالقرارات المتعلقة بشأن عدم إحداث تغييرات في هيكل أو لون المركبة المتضررة دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، والمتمثلة بسلطة الترخيص، وتشمل كافة الكراجات على مستوى الإمارة بأوقات متباينة.

وقال النقيب محمد زيد الشحي مدير فرع المباحث والتعقيب، والذي ترأس الوفد: «إن الفرع كثف من جهوده الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، خاصة خلال فترة الصيف، من أجل منع كافة مظاهر الإخلال بأمن وسلامة الطريق، ولضبط الورش المخالفة لأنظمة السير والمرور، التي من شأنها أن تشكل خطراً بالغ الأثر على أرواح مستخدمي الطريق، والتي يرتكبها بعض من غير الملتزمين، وللحفاظ على أرواح الجميع، وتوفير السلامة المرورية، وحفظ حقوق الآخرين، ومنع السلوكيات السلبية وغير الحضارية».

التزام

وأكد: «إن الفرع يعمل في إطار التزامه بتنفيذ رؤية ورسالة وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة».

معايير

استهدفت الحملة التأكد من قيادة المركبات برخص قيادة سارية وصحيحة، ضبط المركبات بلوحات مزورة، ضبط المركبات دون لوحة أرقام، ضبط المركبات بطيش وتهور، ضبط ومخالفة الورش غير الملتزمة بالقرارات، لمنعهم إحداث التغييرات الجوهرية في المركبات والدراجات دون الحصول على إذن من سلطة الترخيص، وغيرها من الأمور الهامة التي تحرص الحملة على تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف نشر التوعية بين السائقين والكراجات .