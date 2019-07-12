محاضرات توعوية لموظفات «كهرباء دبي» عن الحياة العملية والالتزامات الأسرية

المصدر: دبي ـ البيان

إسهاماً منها في توفير بيئة عمل توازن بين حياة الموظفات العملية والاجتماعية، نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من المحاضرات التوعوية، شارك فيها أكثر من 150 موظفة من مختلف قطاعات وفروع الهيئة.

تناولت المحاضرات عدداً من الموضوعات التي تدور حول أهم السبل التي يمكن للموظفة الاعتماد عليها لتحقيق التوازن الأمثل بين حياتها العملية والتزاماتها الأسرية.

وقد أثنت فاطمة الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة على الإقبال الكبير لموظفات الهيئة على المشاركة في هذه المحاضرات وأضافت: «تسهم هذه المحاضرات التوعوية التي تحرص اللجنة النسائية على تنظيمها بشكل منتظم، في تعزيز دور المرأة العاملة ».