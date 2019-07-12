مركز شرطة الراشدية يفوز بإحدى فئات جائزة الأفكار العربية

المصدر: دبي - البيان

فاز مركز شرطة الراشدية في دبي بجائزة الأفكار العربية عن فئة «أفضل فكرة مشتركة»، وذلك ضمن مسابقة الأفكار العربية السنوية في دورتها الـ 14، والتي أقيمت تحت شعار: «من يملك الأفكار، يملك المستقبل».

وكرّم المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية.

وفاز المركز بالجائزة عن فئة «أفضل فكرة مشتركة»، نظراً لقيام المركز بتدشين خدمة «على دربك» لإصدار تقارير الحوادث المروية البسيطة بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول المحدودة «إينوك»، وذلك في 10 محطات موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمة متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث سير بسيط.