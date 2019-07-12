«الفجيرة للموارد الطبيعية» توقّع اتفاقية تعاون مع «فزعة»

المصدر: الفجيرة - البيان

وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية تعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية، بهدف تقديم خدمات برنامج «فزعة» لموظفي المؤسسة، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الطرفين ورفع مستوى الخدمات والامتيازات المقدمة لمنتسبي «الموارد الطبيعية».

ووقّع المذكرة عن صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية المقدم أحمد محمد بوهارون، المدير العام للصندوق، وعن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المدير العام المهندس علي قاسم.

وسيحصل موظفو «الموارد الطبيعية» بموجب الاتفاقية على خدمات برنامج فزعة بعد استيفائهم شروط وأحكام العضوية من خلال الامتيازات التي يوفرها البرنامـج فـي داخـل الدولة وخارجها، والتي تشمـل خصومات في مجـالات عـدة.