الدفاع المدني بأم القيوين ينفذ تمرين «صيف» بالسفير هايبر ماركت

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

نفذت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، التمرين الاستراتيجي «صيف»، بالتعاون مع ‏السفير هايبر ماركت، حيث بدأ السيناريو في تمام الـ 7.30 مساء أول من أمس، ويفيد بوجود حريق في مستودعات السفير هايبر ماركت، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ التابعة للدفاع المدني، وسيارات الإسعاف الوطني، وسيارات الشرطة، إلى موقع الحادث، ‏وقامت فرق الإنقاذ بإخلاء 61 شخصاً من العاملين، كما نفذت إدارة المول خطة الطوارئ لديها، ‏وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، ‏كما تم استدعاء جناح الجو، وتم الانتهاء من التمرين في تمام الـ 8.30 مساءً.

وثمن العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير الإدارة، دور المشاركين في التمرين، وجهود رجال الدفاع المدني في التعامل مع مثل هذه الحوادث المتطورة، والكفاءة العالية التي يتمتع بها رجل الإطفاء، من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي المراكز التجارية والأمن والأمان في الدولة.

وقال: «إن هذه السيناريوهات تحاكي الواقع الذي يعيشه رجل الدفاع المدني، والتي تصب في تطوير مهارات رجال الدفاع المدني، ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، وتأمين بيئة آمنة مستقرة لمجتمع آمن».

وشارك في التمرين، العقيد طلال رشيد الخرجي مدير إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومركز التنسيق والاستجابة الوطني بأم القيوين، والإدارة العامة للدفاع المدني الشارقة مركز الحمرية، وإدارة الدفاع المدني رأس الخيمة مركز الجزيرة الحمراء، والمرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومواصلات الإمارات بأم القيوين، والإسعاف الوطني، وجناح الجو والهلال الأحمر الإماراتي و«ساند»، ومستشفى الشيخ خليفة العام، وبلدية أم القيوين، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وقاعة البيت متوحد.