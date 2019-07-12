35 مشاركاً في دورة إعداد الدراسات والأبحاث برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ضمن توجهات عمل جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة في تنمية مهارات المشاركين على استخدام الطرق والأساليب العلمية في إعداد الدراسات والبحوث، نظمت الجمعية دورة «إعداد الدراسات والأبحاث» في مقرها في الظيت، قدم الدورة الدكتور سيف درويش مدرب في التنمية البشرية لمدة 3 أيام بمشاركة 35 مشاركاً.

وتناولت الدورة شرحاً تفصيلياً لأنواع البحوث والدراسات وكيفية اختيار الأسلوب المناسب لتنفيذ الدراسة وتعريف المشاركين بكيفية إعداد البحوث باتباع خطوات المنهج العلمي، وتقديم الحلول العلمية المناسبة في مجال العمل، وأهمية التحديد الدقيق للمشكلة البحثية وتساؤلات الدراسة، وحثّ المشاركين على أهمية مراجعة وتبويب البيانات .