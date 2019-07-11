محمد بن راشد: بأبطال القراءة العرب نتفاءل بقادم أجمل

المصدر: دبي ـــ فادية هاني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فوز مزنة نجيب في تحدي القراءة العربي على مستوى الدولة. وقال سموه على «تويتر»: «مبروك مزنة نجيب.. ابنتي.. التي فازت بتحدي القراءة العربي في دولة الإمارات من بين 455 ألف طالب شاركوا من أكثر من 1400 مدرسة من التعليم الحكومي والخاص بالدولة.. بك يا مزنة وأمثالك من الطلاب العرب نتفاءل بأن القادم أجمل».

وخطفت مزنة، ابنة السنوات العشر، القلوب، بثقتها ومعرفتها وتمكنها، إذ ضربت من خلال حديثها لـ«البيان» نموذجاً في الإلهام وهي تقول: «لا تتركوا حلمكم فأنا حاولت كثيراً حتى حصلت على حلمي»، كما قالت إن حلمها في المستقبل أن تصبح وزيرة.

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