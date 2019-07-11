«تنظيم الصناعة الأمنية» :خطّط لحماية بيتك قبل تخطيطك للسفر

المصدر: دبي البيان

قال عارف الجناحي مدير إدارة العمليات والخدمات الأمنية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إنه مع انتهاء العام الدراسي وتفرغ الأبناء من الدراسة، يصبح فصل الصيف الوقت المفضل للعديد من العائلات للسفر والسياحة، وقضاء موسم بطوله خارج الدولة. فيسارع أرباب الأسر بالتخطيط لأفضل رحلة من خلال اختيار أفضل وجهة من حيث الأسعار والأنشطة التي يمكن ممارستها.

ولفت الى انه من المهم أن التذكير بأهمية حماية المنزل أثناء فترة السفر، حيث تتوفر في وقتنا الحالي أساليب عصرية وذكية بعيداً عن الأساليب التقليدية التي تعد أقل جدوى في حفظ الممتلكات وحماية المنازل، كاستخدام كلب حراسة، أو الاستعانة بالجار لإنارة مصابيح المنزل كل ليلة. فقد بات اللصوص يعون هذه الأساليب.

وشدد على ضرورة تكليف أحد بإزالة الملصقات الترويجية عن الباب الرئيسي للمنزل، فهي رسالة واضحة للعيون المترقبة بعدم وجود أحد في المنزل.

ووجه عارف الجناحي المسافرين من سكان الإمارة إلى الاستعانة بمحلات تركيب كاميرات المراقبة المرخصة من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي، لتركيب كاميرات مراقبة على مداخل المنزل والأماكن الهامة فيه بمعايير تكفي الحاجة. كما نوّه الجناحي إلى أهمية وضع علامة توضح وجود كاميرات المراقبة، حيث إن وجود كاميرات واضحة من شأنها أن ترهب اللصوص وتبعدهم عن المنزل.

ووجه حديثه الى رب الاسرة قائلاً: «إن كنت تحتفظ بمقتنيات ثمينة في المنزل احرص على نقلها إلى مراكز التخزين الذاتي التي توفر خزائن خاصة لحفظ المقتنيات الثمينة بجميع أحجامها، حيث توفرها الشركات بترخيص من المؤسسة، تقوم بتأمين مقتنياتك بحراسة على مدار الساعة».

كما يمكن الاستعانة بأفلام عازلة ضد الكسر لحماية الواجهات الزجاجية كالأبواب والنوافذ، حيث يصعب كسر الواجهات الزجاجية المحمية بهذه الأفلام لتطيل مدة كسرها إلى ما يقارب 5 دقائق. كما ينصح باستخدام أقفال ذات قوة تحمل عالية صعبة الكسر على الأبواب الخارجية.

وكآخر وسيلة حماية يمكن تركيب أجهزة الإنذار عن طريق شركة تركيب مرخصة من المؤسسة وإيصالها بنظام محطة الإنذار المركزية المتصلة بالقيادة العامة لشرطة دبي لضمان سرعة تدخل أفراد الشرطة في حال كسر أو اختراق الأبواب والنوافذ.

يمكن الاستعانة بجميع الطرق العصرية السابقة أو بعضها بما يفي حاجتك لحماية ممتلكاتك ومنزلك من السرقة.

واختتم عارف الجناحي توصياته قائلاً: «الآن يمكنك التخطيط لرحلتك دون القلق على منزلك والحظاء بعطلة ممتعة مع أسرتك ومن تحب. املأ عطلتك الصيفية بأجمل اللحظات ولا تجعلها فرضة للندم على فقد ممتلكاتك عند عودتك من السفر».